"Sivas Yaşayan Miras Festivali" başladı

"Sivas Yaşayan Miras Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarihin, kültürün ve sanatın başkenti Sivas'ta birbirinden değerli el sanatlarının tanıtıldığını, yaşatıldığını ve geleceğe taşındığı söyledi.

Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür şehri olduğunu belirten Şimşek, "Sivas Selçuklu'nun iz bıraktığı, Osmanlı'nın kokusunun hissedildiği ve tabii ki Cumhuriyet'imize can suyu veren bir şehirdir. Tarihi Kent Meydanı'nda bu zengin mazinin izlerini görebilir, adeta bir zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Diğer yandan aşıkları, sazı, sözü, türküleriyle Sivas, kuşaktan kuşağa aktarılan türkülerin başşehri olmuş, bir aşıklar, ozanlar şehridir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Bakanlık olarak geçmişten günümüze kültürel değerlerin ve mirasların önemli bir göstergesi olan el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

Yaşayan Miras Festivallerinin de bu değerleri tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla birçok şehirde düzenlendiğini anlatan Terzi, şöyle konuştu:

"Festivaller, ülkemizin kültürel ve turistik tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Elbette bunun yanında festivallerimiz, düzenlendiği şehirlerimizin sanatsal ve kültürel ortamının canlanmasına ve gelişimine de katkı sunuyor. En önemlisi de yerel sanatçılarımızın ülkemizin dört bir yanındaki sanatçılarla diyaloglarını ve iş birliklerini artırmaları noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Geçen yıl 'Geleneksel El Sanatları Festivalleri' olarak Çorum'da başlattığımız bu yolculuk, gördüğü yoğun ilgi sonrası Ankara, Isparta, Burdur ve Karabük'te devam etti. Festivalimizin adı artık 'Yaşayan Miras Festivali' ve kapsamı çok daha genişledi."