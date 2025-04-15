GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

M.C. (56) yönetimindeki 28 ACC 948 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karakaya'ya (37) çarptı.

M.C. aracıyla olay yerinden kaçarken, aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar Karakaya'nın üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Karakaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren ve hayatını kaybeden kişinin üzerinden geçtiği değerlendirilen bir yolcu otobüsünde incelemede bulundu.

- Kaçan sürücü Gemerek ilçesinde yakalandı

Jandarma ekipleri, Karakaya'ya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen M.C'nin kullandığı aracı Gemerek ilçesinde durdurdu.