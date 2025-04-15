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        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:20
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        M.C. (56) yönetimindeki 28 ACC 948 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karakaya'ya (37) çarptı.

        M.C. aracıyla olay yerinden kaçarken, aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar Karakaya'nın üzerinden geçti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Karakaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren ve hayatını kaybeden kişinin üzerinden geçtiği değerlendirilen bir yolcu otobüsünde incelemede bulundu.

        - Kaçan sürücü Gemerek ilçesinde yakalandı

        Jandarma ekipleri, Karakaya'ya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen M.C'nin kullandığı aracı Gemerek ilçesinde durdurdu.

        M.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, araçta inceleme yapıldı.

        Karakaya'nın, Yıldızeli ilçesinde bir bakımevinde kaldığı, tedavi amaçlı ildeki bir hastaneye getirildiği, lavaboya gitmek için görevlinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı ve hakkında kayıp müracaatı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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