Suşehri'nde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 58 EN 093 plakalı kamyonet, Ekrem Erdem Bulvarı'nda E.Y. idaresindeki 58 AFZ 705 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.Y, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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