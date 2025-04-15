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        Zara'da kayısı bahçesi kuruldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde kayısı bahçesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:08
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        Zara'da kayısı bahçesi kuruldu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde kayısı bahçesi kuruldu.

        Zara Ziraat Odası tarafından temin edilen kayısı fidanları ilçeye bağlı Şerefiye köyündeki okul bahçesinde oluşturulan alanda toprakla buluşturuldu.

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şerefiye Köyü Muhtarı Nurettin Arslan, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törende fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Şimşek, ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

        Meyve yetiştiriciliğinde Zara ilçesinin çok geride kaldığını belirten Şimşek, "Evlerin bahçelerinde ağaç var ama meyve bahçeleri az sayıda. Son 4 yıldır bu konuda oda olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu yıl da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

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