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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:33
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yaptı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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