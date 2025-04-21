Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da şehitler anıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da şehitler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Zara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Zara Belediyesi Şehitler Müzesi ve Zara Şehitliği ziyaret edildi.

        Şehit kabirlerini ziyaret eden öğrenciler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Şehitlik ziyaretinin ardından Zara İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrenciler, askeri araçları yakından inceleme imkanı buldu.

        Zara Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, Şehitler Haftası dolayısıyla anma programı düzenlediklerini söyledi.

        Bu kapsamda ziyaretlerde bulunduklarını belirten Yiğit, hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        Akıncılar Belediyesi mahalle fırınlarını onardı
        Akıncılar Belediyesi mahalle fırınlarını onardı
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı
        Sivasspor, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı
        Sivas'ta Eğribucak Kayalıkları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Sivas'ta Eğribucak Kayalıkları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı