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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:28
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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        O.A. (31) idaresindeki 25 EM 906 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi girişinde, T.A. (43) yönetimindeki 11 BB 228 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan D.A. (33) ve E.K. (9) yaralandı.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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