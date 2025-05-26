Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
O.A. (31) idaresindeki 25 EM 906 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi girişinde, T.A. (43) yönetimindeki 11 BB 228 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan D.A. (33) ve E.K. (9) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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