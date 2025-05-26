Sivas'ta "Öğrenme Şenliği" düzenledi
Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.
Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Topçu, birim amirleri ve okul müdürleri katıldı.
Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan programda, Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinlikler kapsamında yıl sonu sergisi açılacak, konser verilecek ve halk oyunları gösterileri sunulacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.