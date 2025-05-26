Çepni'de çöp konteynerleri yenilendi

Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde çöp konteynerleri yenilendi.

Çepni Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerini daha etkin sürdürebilmek için kullanılamaz durumda olan eski çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi.

Belde Belediye Başkanı Nihat Başer, yaptığı açıklamada, ilçe halkına daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye tarafından eski ve kullanılamaz haldeki çöp konteynerlerinin, yeni ve daha kullanışlı olanlarıyla değiştirildiğini belirten Başer, "Sıfır atık konusunda daha duyarlı ve temiz bir doğa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Çevre temizliğine ve sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Başer, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini kaydetti.