Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
