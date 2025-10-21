GÜNCELLEME - Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 1 kişi öldü
Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
Takip sonucu ormanda yeri belirlenen A.S, ekiplerin “teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.
Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı.
A.S. tedavi için hastaneye götürüldü.
