Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 1 kişi öldü

        Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 14:14 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.

        Takip sonucu ormanda yeri belirlenen A.S, ekiplerin “teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.

        Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı.

        A.S. tedavi için hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Sivas'ta Konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Sivas'ta Konuştu:
        Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan "istifa" açıklaması:
        Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'dan "istifa" açıklaması:
        AK Parti'li Ercan: Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını saracağız
        AK Parti'li Ercan: Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını saracağız
        Arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunu tabancayla öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunu tabancayla öldürdü
        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 1 kişi öldü
        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 1 kişi öldü
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama