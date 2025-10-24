Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Tecrüben Yol Göstersin " etkinliği düzenlendi

        Sivas'ta Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında "Tecrüben Yol Göstersin" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:16
        Sivas'ta Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında "Tecrüben Yol Göstersin" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yavuz Selim İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Salih Temiztürk tarafından düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu, 46 yıldır aralıksız yazdığı günlükle ilçenin arşivini tutan ve haberlere konu olan emekli veznedar Metin Karaçoban oldu.

        Öğrencilerle bir araya gelen Karaçoban, onların sorularını cevaplayarak hayat tecrübelerinden bahsetti.

        Katılımından dolayı sınıf öğretmeni Temiztürk, Karaçaban'a teşekkür etti.

