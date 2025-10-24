Sivas'ta "Tecrüben Yol Göstersin " etkinliği düzenlendi

Katılımından dolayı sınıf öğretmeni Temiztürk, Karaçaban'a teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Karaçoban, onların sorularını cevaplayarak hayat tecrübelerinden bahsetti.

Yavuz Selim İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Salih Temiztürk tarafından düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu, 46 yıldır aralıksız yazdığı günlükle ilçenin arşivini tutan ve haberlere konu olan emekli veznedar Metin Karaçoban oldu.

