        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 22:17 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:17
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu

        Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 65 Emre Gökay-Dk. 86 Kamil Fidan), Avramovski, Luan (Dk. 65 Malle), Ethemi (Dk. 65 Kimpioka), Bekir Böke (Dk. 46 Badji)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 64 Engin Can Aksoy), Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Dk. 86 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo

        Gol: Dk. 6 Kilama (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+2 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)

        Kırmızı kart: Dk. 81 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Okoronkwo, Dk. 42 Oğuzhan Matur, Dk. 81 Kilama, Dk. 89 Bekaj, Dk. 90+2 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 55 Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Yusuf Cihan Çelik (Özbelsan Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

