Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 65 Emre Gökay-Dk. 86 Kamil Fidan), Avramovski, Luan (Dk. 65 Malle), Ethemi (Dk. 65 Kimpioka), Bekir Böke (Dk. 46 Badji)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 64 Engin Can Aksoy), Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Dk. 86 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo
Gol: Dk. 6 Kilama (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+2 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Okoronkwo, Dk. 42 Oğuzhan Matur, Dk. 81 Kilama, Dk. 89 Bekaj, Dk. 90+2 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 55 Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Yusuf Cihan Çelik (Özbelsan Sivasspor)
SİVAS
