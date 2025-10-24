Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenörü Ömer Ateş, "Karşılaşmaya talihsiz bir gol yiyerek başladık. Takım olarak berabere kaldığımız için üzgünüz." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz cezalı olduğu için karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Ömer Ateş katıldı.

Karşılaşmaya talihsiz bir gol yiyerek başladıklarını belirten Ateş, "O dakikada böyle bir gol beklemiyorduk. 6 maçlık süre gelen üretkenlikte bir sıkıntı vardı. İlk yarı baskılı oynadık, fakat o bölgede fazla etkili değildik. İkinci yarı oyuncular içeride kendileri de konuştular, biz de konuştuk, yaptığımız hamleler ile üretken olmakta başarılıydık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu yaşadık. Onu atsak maçı çevireceğimiz fırsatları bulduk. Genel anlamda ikinci yarıda oyuna giren oyuncuların performansı gayet iyiydi. Ama neticede mutlak kazanmamız gereken maçı beraberlik ile bitirdik. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Ateş, bir gazetecinin "Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir görüşmeniz oldu mu, istifa etmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki sorusuna, "O konuyla ilgili bir şey söyleyemem, onunla alakalı bir görüşmemiz olmadı. Daha sonra değerlendirilecek bir şey ama şu anda böyle bir şey gündemde yok." cevabını verdi.

- Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ise kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un evinde oynadık. Bu fantastik sahada taraflarının önünde oynayan bir Sivasspor vardı. Sivasspor güçlü bir takım, biz de zor bir haftadan geçtik. Bazı oyuncularımız yanımızda değildi. Takımdan ayrılardı. Ben savaşçı bir kişiliğe sahibim, bugün oyuncularım da benim gibi savaştı. Oyuncularıma savaşmaları gerektiğini her zaman anlatıyorum, şunu söyleyebilirim bugün 2 puan kaybettik. Sivas'ın topla oynaması kaleye daha çok şut çekmesi olmuş olabilir. Ama neticesinde benim takımım sahada bugün daha iyiydi. Zor bir haftadan geçmemize rağmen mücadele eden bir oyuncu gurubum var. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama 3 puan alamadık. Bugün oyuncularımı çabalarından ve savaşçı kişiliklerinden dolayı tebrik ediyorum."