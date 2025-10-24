Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenörü Ömer Ateş, "Karşılaşmaya talihsiz bir gol yiyerek başladık. Takım olarak berabere kaldığımız için üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 23:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenörü Ömer Ateş, "Karşılaşmaya talihsiz bir gol yiyerek başladık. Takım olarak berabere kaldığımız için üzgünüz." dedi.

        Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz cezalı olduğu için karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Ömer Ateş katıldı.

        Karşılaşmaya talihsiz bir gol yiyerek başladıklarını belirten Ateş, "O dakikada böyle bir gol beklemiyorduk. 6 maçlık süre gelen üretkenlikte bir sıkıntı vardı. İlk yarı baskılı oynadık, fakat o bölgede fazla etkili değildik. İkinci yarı oyuncular içeride kendileri de konuştular, biz de konuştuk, yaptığımız hamleler ile üretken olmakta başarılıydık. Talihsiz bir penaltı pozisyonu yaşadık. Onu atsak maçı çevireceğimiz fırsatları bulduk. Genel anlamda ikinci yarıda oyuna giren oyuncuların performansı gayet iyiydi. Ama neticede mutlak kazanmamız gereken maçı beraberlik ile bitirdik. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

        Ateş, bir gazetecinin "Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir görüşmeniz oldu mu, istifa etmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki sorusuna, "O konuyla ilgili bir şey söyleyemem, onunla alakalı bir görüşmemiz olmadı. Daha sonra değerlendirilecek bir şey ama şu anda böyle bir şey gündemde yok." cevabını verdi.

        - Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ise kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sivasspor'un evinde oynadık. Bu fantastik sahada taraflarının önünde oynayan bir Sivasspor vardı. Sivasspor güçlü bir takım, biz de zor bir haftadan geçtik. Bazı oyuncularımız yanımızda değildi. Takımdan ayrılardı. Ben savaşçı bir kişiliğe sahibim, bugün oyuncularım da benim gibi savaştı. Oyuncularıma savaşmaları gerektiğini her zaman anlatıyorum, şunu söyleyebilirim bugün 2 puan kaybettik. Sivas'ın topla oynaması kaleye daha çok şut çekmesi olmuş olabilir. Ama neticesinde benim takımım sahada bugün daha iyiydi. Zor bir haftadan geçmemize rağmen mücadele eden bir oyuncu gurubum var. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama 3 puan alamadık. Bugün oyuncularımı çabalarından ve savaşçı kişiliklerinden dolayı tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sivasspor - Hatayspor: 1-1
        Sivasspor - Hatayspor: 1-1
        Sivas'ta "Tecrüben Yol Göstersin " etkinliği düzenlendi
        Sivas'ta "Tecrüben Yol Göstersin " etkinliği düzenlendi
        Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü adli kontrol şartıyla serbe...
        Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü adli kontrol şartıyla serbe...
        Ulaş'ta öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Ulaş'ta öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Zara Belediyesi Sosyal Market'e giysi desteği
        Zara Belediyesi Sosyal Market'e giysi desteği