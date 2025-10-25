Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Giriş: 25.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:37
        Sivas'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Akıncılar Kaymakamlığı ile İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için Türk Telekom Lisesi önünde toplananlar, ilçe merkezine kadar yürüdü.

        Kaymakam Tarık Safa Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük ve yardımsever bir millet olduğunu söyledi.

        Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Kahveci, "Başta Gazze olmak üzere zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze için söylenen her söz, yazılan her yazı, yapılan her yardım, Gazze'de yanan ateşi söndürmek için birer yağmur damlası olacak ve özgür, bağımsız Filistin'in kuruluşuna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Programda, öğrenciler Gazze için şiirler okudu, Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı tarafından dua edildi.

        Yürüyüşe, ilçe halkı, öğrenci ve veliler katıldı.

