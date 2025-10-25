Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:29
        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı
        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ömer Ateş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Dün ligde Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

        Sivasspor, Kepezspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

