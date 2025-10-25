Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı

Dün ligde Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ömer Ateş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

