        Sivas Haberleri

        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:59
        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        İlçede arazide gezinti yapan vatandaşlar, uçamayan ve bitkin halde şahin buldu.

        Suşehri Arama Kurtarma Derneğine teslim edilen şahinin, yapılan kontrollerinde sağ kanadından yaralandığı tespit edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince teslim alınan yaralı şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

