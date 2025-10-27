Sivas'ta saman yüklü tır yandı
Sivas'ta yanan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Sorkuncuk köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AKK 134 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
