Koyulhisar'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sonbaharda ağaçlar sarı ve kızılın tonlarına büründü.

İlçeye bağlı Yeniarslan köyünde yaprakları sarı ile kızıla bürünen ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

Köy sakinlerinden Kadir Topal, Ordu'ya sınır olan köylerinde sonbaharın güzelliğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Emekli olduğunu ve çocukluğunun köyde geçtiğini anlatan Topal, "Özellikle bu mevsimde, sonbaharda, burada olmayı ve yaşamayı çok seviyorum. Büyük şehirlerin gürültüsünden uzaklaşmak, doğanın keyfini çıkarmak ve bu güzellikleri görmek için herkesi buralara, doğup büyüdükleri topraklara davet ediyorum." dedi.