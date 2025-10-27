Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Koyulhisar'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sonbaharda ağaçlar sarı ve kızılın tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyulhisar'da sonbahar güzelliği yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sonbaharda ağaçlar sarı ve kızılın tonlarına büründü.

        İlçeye bağlı Yeniarslan köyünde yaprakları sarı ile kızıla bürünen ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

        Köy sakinlerinden Kadir Topal, Ordu'ya sınır olan köylerinde sonbaharın güzelliğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Emekli olduğunu ve çocukluğunun köyde geçtiğini anlatan Topal, "Özellikle bu mevsimde, sonbaharda, burada olmayı ve yaşamayı çok seviyorum. Büyük şehirlerin gürültüsünden uzaklaşmak, doğanın keyfini çıkarmak ve bu güzellikleri görmek için herkesi buralara, doğup büyüdükleri topraklara davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        TIR'ın saman balyası yüklü dorsesi yandı
        TIR'ın saman balyası yüklü dorsesi yandı
        Sivas'ta saman yüklü tır yandı
        Sivas'ta saman yüklü tır yandı
        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
        Sivasspor kupa maçına hazır
        Sivasspor kupa maçına hazır
        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 1 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 1 şüpheli tutuklandı