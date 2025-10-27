Akıncılar Kaymakamı Yücel, göreve başladı
Akıncılar Kaymakamlığına atanan Mürüvvet Yücel görevine başladı.
Kurum amirleri tarafından karşılanan Yücel, tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve kurumların mevcut çalışmaları hakkında bilgi alan Yücel, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.
