Sivas'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre sahte içki, 11 alkol yapım kiti, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 64 bin 320'si dolu 98 bin 320 makaron, 19,5 kilogram tütün, 17 paket tütün ve 45 bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 98 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

