        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 98 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:59
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre sahte içki, 11 alkol yapım kiti, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 64 bin 320'si dolu 98 bin 320 makaron, 19,5 kilogram tütün, 17 paket tütün ve 45 bandrol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

