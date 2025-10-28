Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:25
        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını dile getirdi.

        29 Ekim'in, aziz milletin bağımsızlık ve istiklal uğruna verdiği büyük mücadelenin taçlandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir gün olduğunu vurgulayan Aksu, Cumhuriyet'in, milletin birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkışının, karanlık günlerden aydınlığa çıkışının sembolü olduğuna dikkati çekti.

        Aksu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletin azmi, inancı ve fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyet'in, bugün 102 yıllık birikimiyle "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı şehirlerden biri olan kadim Sivas'ımızın bu büyük miras içindeki müstesna yerini de bir kez daha hatırlıyoruz. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, milli iradenin temsili, bağımsızlık kararlılığının ifadesi ve Cumhuriyet yolunun en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bugün eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan teknolojiye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı özgüvenin ve inancın birer göstergesidir. Bizler de AK Parti iktidarları olarak Cumhuriyet'imizin kazanımlarını koruma, geliştirme ve milletimizin refahını artırma yolunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

