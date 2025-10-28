Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:59
        Sivas Valisi Şimşek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünün büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

        Cumhuriyet'in milletin var olma azminin, hürriyet ve istiklal ülküsünün, çağdaşlaşma iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "O, aynı zamanda Türk milletinin karakteriyle, ruhuyla, asalet ve onuruyla özdeşleşmiş büyük bir değerdir." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet'e giden şanlı yolda Sivas’ın çok müstesna bir yeri olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Geçen 102 yılda Türkiye Cumhuriyeti eğitimden sağlığa, sanayiden savunma teknolojilerine kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşamış, maziden atiye uzanan güçlü bir kalkınma hikayesi yazmıştır. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, bilim ve teknolojiye dayalı atılımlarıyla, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu başarılar, Cumhuriyet'in bizlere kazandırdığı özgüvenin, birliğin ve inancın eseridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve rahmeti rahmana kavuşmuş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

