Ulaş'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Ortaokulu öncülüğünde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra eren törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.