        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı.

        28.10.2025 - 16:16
        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Sivasspor'un başında 11 lig maçına çıkan Korkmaz, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

