Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller Yenişehir Mahallesi Migros Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.E. hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
        Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Ulaş'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Ulaş'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Sivas'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi
        Sivas'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi