Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller Yenişehir Mahallesi Migros Kavşağı'nda çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.