Gölova'da yürüyüş yolu yapılıyor

Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Doğayla iç içe bir ortam sunacak projemizin yürüyüş yolu tamamlandığında hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin uğrak noktası olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle Gölova Gölü kenarında hayata geçirilen yürüyüş yolu projesi çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.