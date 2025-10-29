Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gölova'da yürüyüş yolu yapılıyor

        Sivas'ın Gölova ilçesinde yürüyüş yolu yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölova'da yürüyüş yolu yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gölova ilçesinde yürüyüş yolu yapımı sürüyor.

        Kaymakamlığı ve belediye işbirliğiyle Gölova Gölü kenarında hayata geçirilen yürüyüş yolu projesi çalışmaları devam ediyor.

        Proje kapsamında, yürüyüş yolu kenarına fidan dikimi yapıldı.

        Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Doğayla iç içe bir ortam sunacak projemizin yürüyüş yolu tamamlandığında hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin uğrak noktası olmasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
        Sivas'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı
        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
        Sivasspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu
        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
        Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
        Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı