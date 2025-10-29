Sivas'ta "Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenlendi

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Konser sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, ses ve saz sanatçılarına teşekkür ederek, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.

