        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da sürücüler bilgilendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:20
        Sivas'ın Zara ilçesinde araç sürücüleri bilgilendirildi.

        Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Zara, İmranlı, Kızıldağ güzergahını kullanan araç sürücülere yol durumu ve güzergah hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Yetkililer bilgilendirme kapsamında araç kullanma süreleri ve kış aylarında dikkat edilmesi gereken durumlar, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda araç sürücülerini uyardı.

        Polisler gün boyu durdurdukları şoförlere ve araçlardaki yolculara gerekli bilgilendirmeleri yaparak ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

