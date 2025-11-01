Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kadıköy'de R.Ç. (33) ve R.U. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.Ç. ile R.U. birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, R.Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan R.U. Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
