        Sivas Haberleri

        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:04
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kadıköy'de R.Ç. (33) ve R.U. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda R.Ç. ile R.U. birbirlerine tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, R.Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan R.U. Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

