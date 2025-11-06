Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:47
        Sivas'ta hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

