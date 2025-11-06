SERHAT ZAFER - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden iki akademisyen ve üç öğrenci tarafından geliştirilen, yapay zekayla inmeyi erken teşhis etmeyi hedefleyen proje TEKNOFEST'te üçüncü oldu.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rukiye Karakış, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Çiğdem ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Beyza Nur Karatağ, Muhammed Mustafa Kılcaroğlu ve Alperen İlhan, yapay zeka yardımıyla inmenin erken teşhisi amacıyla "Derin Öğrenme Modelleriyle BT Kullanarak İnme Türünün Otomatik Belirlenmesi" adlı proje hazırladı.

TEKNOFEST'te "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması"nda üçüncülük elde eden proje, yapay zeka destekli uygulamayla hekimlere inmeyi erken teşhis etme, aşamalarını belirleme, hızlı ve doğru karar alma imkanı sunmayı ve klinik riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Proje danışmanı Doç. Dr. Rukiye Karakış, AA muhabirine, 2006 yılından beri hastaların farklı verilerinin akıllı sistemlerle analiz edilmesi üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Daha önce meme kanseri ve epilepsi üzerine çalışmalar yaptığını dile getiren Karakış, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Çiğdem ile inme ve Alzheimer üzerine çalışmalar yürüttüğünü de anlattı.

Daha çok beyin hastalıkları üzerine çalışmalar yaptıklarına değinen Karakış, "Oradaki hastalıkların erken tespit edilmesi ya da tedaviye destek olmak amaçlı yapay zeka sistemleriyle tanınması, değerlendirmesi üzerine çalışıyorum." dedi.

- "Hastanın hangi aşamada bir inmeye sahip olduğunu bulmayı amaçladık"

TEKNOFEST'te "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması"nın temel konusunun bu yıl "inme" olduğunu anımsatan Karakış, şunları kaydetti:

"İnme hastalığının iki aşamalı tespit edilmesi şeklindeydi, gerçekçi bir yarışmaydı. Yani hastaneye başvuran hasta nasıl değerlendiriliyorsa bizlerden de onun otomatik değerlendirilmesini istediler. Normalde bir hasta kliniğe ilk geldiği zaman tomografi görüntülerinin çekilmesiyle prosedür başlıyor. Burada da önce bize ilk aşamada hastanın tomografi görüntülerini verdiler. Burada hasta bir beyin kanaması geçiriyor mu, inmesi var mı? Çünkü hastalar acil geliyorlar ve ilk aşamada bunu tespit ettik. İkinci aşamada ise yine hastanede doktorlar bunun hangi aşamada olduğunu, zamansal olarak ne tür bir inme geçirdiğini bulmak için ekstra görüntüler çekiyor. MR, DWI ve ADC gibi farklı görüntüler çekiliyor ve bunlar değerlendirilerek hastanın normal olup olmadığını bulmaya çalışıyorlar. Bize ikinci aşamada bu verileri verdiler. Biz de tıpkı bir doktor gibi yapay zeka sistemimizde bir hastaya ait görüntüleri alarak incelemesini sağladık. Hastanın hangi aşamada bir inmeye maruz olduğunu bulmayı amaçladık."