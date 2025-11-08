Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 08.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:42
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

        Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)

        Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)

        Goller: Dk. 39 Diony (Penaltıdan), Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK), 45+3 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan), Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

        Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle (Manisa FK)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

