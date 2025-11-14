Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

        Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.

        Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

        Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: 1 ölü, 5 yaralı
        Yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: 1 ölü, 5 yaralı
        Kar ve tipi etkisini artırdı, kara yolları trafiğe kapatıldı
        Kar ve tipi etkisini artırdı, kara yolları trafiğe kapatıldı
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ta tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlard...
        Sivas'ta tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlard...
        Sivasspor kar altında çalıştı
        Sivasspor kar altında çalıştı