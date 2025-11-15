Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:44
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyun ile tamamladı.

        Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

