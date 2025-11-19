Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas'ta, Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği ses sanatçıları koro ve solo olarak parçalar seslendirirken Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu semah, zeybek ve halk oyunları sergiledi.

Konseri Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Suzi Güzel, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.