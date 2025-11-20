Sivas'ta "Yitik Hazinenin Kaşifi Fuat Sezgin" paneli düzenlendi

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İbrahim Demir ve Hüseyin Özcan, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenleri, dernek yöneticileri, öğrenciler ve danışman öğretmenler katıldı.

Prof. Dr. Hasan Özalp, Dr. Nihal Özdemir ve Cumali Sever, Fuat Sezgin’in bilim tarihine katkılarını, akademik ve insani yönlerini anlatı.

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Kamil Koç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği tarafından "Yitik Hazinenin Kaşifi Fuat Sezgin" paneli düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.