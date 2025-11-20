Sivas'ta kaybolan 77 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta 7 gün önce kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun'u arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Yeni Kervansaray köyünde yaşayan Uygun, 14 Kasım'da il merkezine gittikten sonra köy minibüsüyle evine dönmek üzere yola çıktı.

Kar yağışının etkili olduğu o gün köyün girişindeki yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan haber alamayan il dışındaki yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi.

Evinde yapılan aramada yaşlı adama ulaşılamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Jandarma ve komandoların da katılımıyla ekipler, karla kaplı arazide Uygun'u arama çalışmalarını sürdürüyor.

Köy sakinlerinden ve arama çalışmalarına katılan Ramazan Demir, gazetecilere, Uygun'un il merkezine gittiğini ve akşam köy girişinde minibüsten indiğini söyledi.

Olay günü köyde elektrik olmadığını ve yoğun sis olduğunu belirten Demir, "Nereye gittiği meçhul. Arazide arıyoruz ama bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Köydeki evinde tek yaşıyordu." dedi.