        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:28
        İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan risk azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgede, sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman devam eden kaymalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

