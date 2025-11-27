Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:37
        Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladığı aktarıldı.

        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

