        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Vali Şimşek'ten Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocukları Ayşe Mina ve Aysima Üzüm için düzenlenen doğum günü programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:03
        Vali Şimşek'ten Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü
        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün çocukları Ayşe Mina ve Aysima Üzüm için düzenlenen doğum günü programına katıldı.

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 7 Temmuz'da şehit olan Üzüm'ün çocuklarına süpriz doğum günü yapıldı.

        Doğum günü karşısında mutluluk yaşayan kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açtı.

        Çocukların doğum günü pastasını kesen Şimşek çifti, çocuklara sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ın da hazır bulunduğu program, Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

