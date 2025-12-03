Ulaş'ta 2 engeliye akülü araç hediye edildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2 engelliye akülü araç hediye edildi.
BBP Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, temin edilen akülü araçları ilçe merkezinde yaşayan 2 kişiye teslim etti.
Atalay, her zaman engeli vatandaşların yanında olduklarını belirterek, akülü araçların temininde yardımcı olanlara teşekkür etti.
Muhsin Yazıcıoğlu adına Avrupa'da kurulan dernek ve vakıflardan 2 akülü araç temin etiklerini belirten Atalay, "Engelliler Günü dolayısıyla bu anlamlı günde ilçemizde ikamet eden 2 engelli vatandaşımıza araçlarını teslim ettik." dedi.
Akülü araçlarını alan engelli bireyler de Yazıcıoğlu'na rahmet dileyerek, örnek davranışından dolayı Atalay'a teşekkür etti.
