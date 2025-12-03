Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonluklar

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta biri doğuştan kas hastası, diğeri ise bedensel ve işitme engelli olan 2 sporcu, bocciada Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri dereceleri Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:12
        Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonluklar
        SERHAT ZAFER - Sivas'ta biri doğuştan kas hastası, diğeri ise bedensel ve işitme engelli olan 2 sporcu, bocciada Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri dereceleri Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarıyla taçlandırmayı hedefliyor.

        Boccia Milli Takımı Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ile haftada 3 gün 4 Eylül Spor Salonu'nda antrenman yapan Mahmut Şahinbay ve Filiz Kahriman, milli sporcu olmak için ter döküyor.

        Doğuştan bedensel ve işitme engelli 44 yaşındaki Mahmut Şahinbay, AA muhabirine, bocciada katıldığı organizasyonlarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra floor curlingde Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

        Kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşının yönlendirmesiyle spora başladığını anlatan Şahinbay, amacının milli formayı giymek olduğunu ifade etti.

        - "Spordan sonra daha aktif oldum"

        Derecelerden çok spor yapmanın hayatına olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Şahinbay, "Arkadaşlarımla daha rahat iletişim kuruyorum. Spor yapmadan önce sıkılıyordum ve evde oturuyordum. Spordan sonra daha aktif oldum." dedi.

        Şahinbay, tüm engellilere dört duvar arasından çıkmayı ve spor yapmayı tavsiye etti.

        Doğuştan kas hastası 45 yaşındaki Filiz Kahriman ise 8 yıl önce vefat eden ve kendisi gibi doğuştan kas hastası olan ağabeyi sayesinde boccia sporuyla tanıştığını söyledi.

        Ağabeyinden devraldığı bayrağı Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdığını anlatan Kahriman, aynı zamanda floor curling sporuyla da uğraştığını ifade etti.

        Spor sayesinde hayatında önemli değişiklikler yaşadığını dile getiren Kahriman, "Hayatımda daha aktif oldum ve en azından dışarıdayım. Daha sosyal oldum, şehir dışında turnuvalarımız oluyor, keyifli zamanlar geçiriyorum. Eve bağımlı değilim ve sosyal hayata karışmış durumdayız. Spordan önce dört duvar arasındaydım, şu an tamamen pozitif bir şekilde sosyal hayata karıştım." diye konuştu.

        - "Spor yaparken engelli olduğumuzu unutabiliyoruz"

        Kahriman, spor sayesinde çevresindeki insanların da bakış açısının değiştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Önceden sıkılan ve bir kenara çekilen bizler, 'bir şey yapamaz' şeklinde bakan gözleri aşmış olduk. En azından spor yaparken engelli olduğumuzu unutabiliyoruz. Tüm engellilerin spor yaparak hayata karışmalarını istiyorum. Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bundan sonraki hedefim bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak. Dünya şampiyonluğu ve tabii ki olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyorum."

        - "Engellilere tam destek veriyoruz"

        Boccia Milli Takımı Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ise sporcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

        Spor sayesinde sporcularının daha mutlu bir hayat sürdüğünü belirten Kaygusuz, "Sporla biz de hayata varız, diyoruz. Engellilerimiz evde kalmasın, salonumuz hizmetlerine amade. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak engellilere tam destek veriyoruz. Spor yapmak isteyen tüm engellileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

