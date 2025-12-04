Sivas'ta "Engelsiz Sanat" konseri düzenlendi

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Sanat" konseri gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Programda ayrıca Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu görme engelli 8. sınıf öğrencisi Kadir Alp Şinaydar, Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirini okurken, Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Halil Geçkil ise "İndim Havuz Başına" türküsünü seslendirdi.

Konser sonrası Geçkil, Solmaz Kadıoğlu, saz ve ses sanatçılarına teşekkür ederek Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, Başkan Yardımcısı Nuran Karahan, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda vatandaş izledi.