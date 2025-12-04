Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Sivas'ta 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:59
        Sivas'ta 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

