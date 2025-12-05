Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:56
        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Recep Handan Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencisi Çağdaş Gürbüzer'in teneffüste yediği mandalina nefes borusuna kaçtı.

        Fenalaşan öğrenci, o sırada beden eğitimi dersinde olan beden eğitimi öğretmeni Yunus İşler'in yanına koştu.

        İşler, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki mandalinanın çıkmasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

