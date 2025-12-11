Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine ulaşıldı.
Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.