        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti

        Sivas'ta bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 00:35 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:35
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti
        Sivas'ta bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

        Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Başpınar Apartmanı'nın 2. katında meydana gelen olayda, Cihan D. (31) ile ağabeyi Gökhan D. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D, ağabeyini göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan D, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Cihan D. ise polis ekiplerince tren garı civarında yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Cihan D, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

