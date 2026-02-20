Canlı
        Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı

        Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı

        Giriş: 20.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:29

        Giriş: 20.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:29
        Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar veren şüpheli yakalandı
        Sivas'ta belediyeye ait işçi servisine park halindeyken camlarını kırarak zarar veren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Alibaba Mahallesi'nde park halinde bulunan Sivas Belediyesine ait 58 FS 069 resmi plakalı otobüste hasar meydana gelmesi olayı ile ilgili Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.D'yi yakalayarak hakkında adli işlem yaptı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

