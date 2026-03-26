Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi müftülüğe şikayet dilekçesi verdi

        Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla İl Müftülüğüne başvurarak firma hakkında şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 21:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umre mağdurları, İl Müftülüğüne gelerek İl Müftüsü Hasan Limon ile görüştü.

        Limon, yaptığı açıklamada, ilgili şirketler ve sorumlular hakkında savcılık ve Diyanet İşleri Başkanlığının gerekeni yapacağını belirterek, "Bu konuda müsterih olun. Hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasına sebep olanlar varsa cezalarını alacaklardır." dedi.

        Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüseyin Gülmez, "Arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye gidecektik, olmadı 30 Mart'a ertelendi. Hala bekliyoruz. Ben 2 bin 400 dolar verdim. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz." diye konuştu.

        Babasının ve teyzesinin mağdur olduğunu dile getiren Gamze Çil de firmanın genel merkeziyle görüştüklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını, herkesin mağduriyetinin giderilmesini istediklerini söyledi.

        Dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, dün de kentteki polis merkezi amirliklerine başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
